Enrique Galindo transforma Manuel José Othón con obra integral para mejorar la movilidad

El Alcalde puso en marcha la obra, que mejorará la movilidad entre la colonia San Luis, el Barrio de El Montecillo y el Centro Histórico, además de poner fin a los constantes cierres del paso a desnivel durante la temporada de lluvias. Habitantes de la zona expresaron su agradecimiento por esta intervención.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos dio el banderazo de inicio a la rehabilitación integral de la calle Manuel José Othón, una de las vialidades más importantes para la movilidad de la ciudad al conectar la colonia San Luis y el Barrio de El Montecillo con el primer cuadro de la Capital. La obra incluye la instalación de 10 rejillas pluviales en el paso a desnivel que desemboca en la Alameda Juan Sarabia, con el propósito de evitar los constantes cierres a la circulación durante la temporada de lluvias, una demanda reiterada por vecinas y vecinos de la zona.

Durante el arranque de los trabajos, habitantes del sector expresaron su agradecimiento al Alcalde por atender una petición que mejorará los traslados diarios y brindará mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

La rehabilitación abarcará una superficie de 4 mil 590 metros cuadrados e incluirá pasos peatonales, rampas para personas con discapacidad, señalética, nueva iluminación y las 10 rejillas pluviales que resolverán un problema recurrente en este punto de la ciudad. El Presidente Municipal subrayó que, independientemente de su tamaño, todas las obras del programa tienen un objetivo común: mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias potosinas.

Con esta intervención, el Gobierno de la Capital continúa impulsando obras que atienden necesidades prioritarias de la ciudadanía y fortalecen una movilidad más segura, eficiente e incluyente, en beneficio de quienes diariamente transitan por este importante acceso al Centro Histórico.