San Luis Capital, primer lugar nacional por el cuidado de parques y jardines: Inegi

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2026, posicionó a la ciudad como la mejor evaluada del país en la percepción ciudadana sobre el mantenimiento de estos espacios públicos.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2026, ubicó a San Luis Capital en el primer lugar nacional entre las capitales del país por la percepción ciudadana sobre el cuidado y mantenimiento de parques y jardines, resultado que refleja la valoración de la población hacia estos espacios públicos.

Este indicador reconoce el trabajo permanente que realiza el Gobierno de la Capital para conservar en óptimas condiciones las áreas recreativas y de convivencia, fundamentales para fortalecer la calidad de vida de las familias, promover la actividad física y ofrecer entornos seguros y ordenados para la ciudadanía.

Con este resultado, San Luis Capital se consolida como un referente nacional entre las ciudades capitales en el mantenimiento de sus espacios públicos, de acuerdo con la evaluación realizada por la propia población a través de la ENSU del INEGI.