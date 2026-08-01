SSPC ACERCA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SERVICIOS A FAMILIAS DE VILLA DE REYES

* La Feria de Seguridad llevó orientación, servicios y acciones preventivas a familias potosinas.

Como parte de la Estrategia Integral de prevención y proximidad social, la Guardia Civil Estatal (GCE) participó en la Feria de Seguridad que se realizó en la comunidad de El Rosario, municipio de Villa de Reyes, donde se acercaron servicios, orientación y herramientas preventivas a las familias.

Durante la jornada participaron los departamentos de Prevención del Delito, Unidad de Género, Gabinete Médico y Deportes, que brindaron información, atención especializada y actividades de integración encaminadas a promover el autocuidado, la sana convivencia y la construcción de entornos seguros.

La actividad contó también con la participación de personal de la Defensa, Guardia Nacional y diversas dependencias municipales, impulsado el contacto con la población para atender sus necesidades y promover una mayor participación ciudadana en materia de prevención.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene estas acciones de proximidad en las cuatro regiones de San Luis Potosí, fortaleciendo la confianza entre ciudadanía y autoridades y promoviendo una cultura de prevención y corresponsabilidad.