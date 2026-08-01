CONTINÚA LA GUARDIA CIVIL ESTATAL CON ACCIONES FIRMES CONTRA QUIENES ATENTAN CONTRA LA PAZ SOCIAL

* Durante un dispositivo de seguridad en la colonia Los Álamos fueron asegurados 800 gramos de marihuana y 20 dosis de «cristal».

Como resultado de los dispositivos permanentes de seguridad y vigilancia implementados para combatir los delitos en todo el estado, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en la capital potosina a cuatro hombres, presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo, a quienes se les aseguraron diversas dosis de droga.

La intervención se realizó en la colonia Los Álamos, donde se aseguraron bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 800 gramos, así como dosis de la droga conocida como «cristal».

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N” de 20 años, Luis “N” de 21 años, Javier “N” de 53 años y Juan “N” de 22 años, estos dos últimos con antecedentes registrales.

Las personas detenidas, junto con la droga asegurada, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí para prevenir y combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas, e invita a la población a denunciar de manera anónima cualquier actividad delictiva a través de las líneas 089 de Denuncia Anónima y 911 de emergencias.