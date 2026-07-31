SOLEDAD IMPLEMENTA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

• Comercio Municipal verificará horarios de venta, regularización 2026 y el cumplimiento de la prohibición de comercializar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Con el propósito de fortalecer el orden comercial y la seguridad de las familias, la Dirección de Comercio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reforzará este fin de semana el operativo de inspección en establecimientos con permiso para la venta de bebidas alcohólicas, a fin de verificar el cumplimiento de los horarios autorizados, la vigencia del refrendo 2026 y la prohibición de venta a menores de edad, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro de mantener un gobierno cercano y que actúa para preservar la tranquilidad de la población.

La directora de Comercio Municipal, María Lidia Hernández Hernández informó que los recorridos abarcarán bares, restaurantes, licorerías, tiendas de abarrotes y demás establecimientos con este giro, donde inspectores revisarán que la actividad comercial se desarrolle conforme a la normatividad vigente, con la finalidad de privilegiar la prevención, brindar certeza a los comerciantes que cumplen con la ley y evitar prácticas que afecten el orden público.

Como antecedente, recordó que durante el operativo realizado el fin de semana anterior fueron clausuradas cuatro tiendas de abarrotes por comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, por lo que se mantendrá una vigilancia permanente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales y prevenir nuevas irregularidades.

La Dirección de Comercio Municipal hizo un llamado a las y los propietarios de estos negocios para respetar los horarios establecidos, mantener en regla su documentación y evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de impulsar un comercio responsable y ordenado, como parte del cambio que transforma Soledad y fortalece la cercanía con las familias.