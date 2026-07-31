NUEVO PARQUE, CONSULTORIO Y PURIFICADORA NOS CAMBIAN LA VIDA, AFIRMAN VECINOS DE LA VIRGEN

– Vecinos beneficiarios agradecieron la entrega de la obra integral, al asegurar que fortalece el bienestar de las familias y brinda espacios seguros para niñas, niños y personas adultas.

Lo que durante años fue una petición de las familias del fraccionamiento La Virgen, hoy es una realidad: niñas y niños estrenaron juegos y espacios deportivos, personas adultas recorrieron la nueva trotapista y decenas de habitantes conocieron el consultorio médico y la purificadora de agua potable gratuitos que ya tienen al alcance de sus hogares, en una obra integral que fortalece la salud, la convivencia y el bienestar de más de tres mil familias, entregada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Para María de los Ángeles Castillo Zavala, el beneficio va más allá de contar con nuevos espacios públicos, pues asegura que los programas de salud que han llegado a la colonia incluso le permitieron detectar oportunamente una enfermedad y recibir tratamiento. «Gracias a las jornadas médicas detecté a tiempo un problema de salud y he recibido medicamentos; ahora también tenemos un consultorio cerca, una purificadora y un lugar seguro para que nuestros niños jueguen, muchas gracias al Alcalde por pensar en nosotros y acercarnos estos apoyos que realmente cambian vidas», expresó.

El vecino, Cuauhtémoc Cerda destacó que la obra representa un respaldo permanente para las familias, al concentrar servicios esenciales en un mismo lugar. «El agua gratuita, la atención médica y los medicamentos son un gran apoyo para nuestra economía, además, ahora tenemos un espacio digno para hacer ejercicio y que los niños convivan de manera segura, vamos a cuidarlo porque es para beneficio de todas las familias», comentó.

Por su parte, Estela Jiménez Amaya afirmó que la transformación del lugar era un anhelo de muchos años y llamó a la ciudadanía a preservar la nueva infraestructura. «Esperábamos este momento desde hace mucho tiempo, hoy tenemos instalaciones de calidad que mejoran nuestra salud, el deporte y el acceso al agua, y ahora también nos corresponde cuidarlas para que sigan beneficiando a todas las familias, agradecemos que nuestras autoridades sigan escuchando y atendiendo a la colonia», señaló.

Con esta obra integral, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de permanecer cerca de las familias, acercando infraestructura y servicios que responden a necesidades reales, el parque urbano, el consultorio médico y la purificadora de agua representan un cambio tangible para las y los habitantes de La Virgen, quienes hoy cuentan con mejores condiciones para cuidar su salud, convivir, realizar actividad física y acceder a agua potable.