JUAN MANUEL NAVARRO IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN DE MÁS PARQUES URBANOS PARA LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE

– Soledad de Graciano Sánchez destaca en San Luis Potosí, por contar con la red de Parques Urbanos más grande, incluido, un Parque Lineal de 3 kilómetros para el desarrollo de miles de familias, dijo el edil.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció el fortalecimiento de la infraestructura recreativa en todo el municipio, con la construcción y rehabilitación de más Parques Urbanos, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de para ampliar los espacios destinados a la convivencia familiar, la activación física y el deporte; recalcando que Soledad es un municipio que ha destacado por contar con la red de Parques y Áreas Recreativas más grande de todo San Luis Potosí.

El edil señaló que ya existe un programa definido para intervenir las áreas recreativas de las colonias San Felipe y San José, además de respaldar la construcción de un nuevo centro deportivo en la colonia Santo Tomás, con el objetivo de brindar instalaciones modernas y funcionales para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias de todos los sectores.

Añadió que estos proyectos ahora contemplan un modelo integral que incorpora servicios complementarios como purificadoras de agua y consultorios médicos, acercando mayores beneficios a las colonias.

“Nos da mucho gusto que el Gobernador conozca estos espacios y respalde su renovación; nosotros ya tenemos prácticamente constituido este programa para seguir rehabilitando y construyendo Parques Urbanos que acerquen más oportunidades de recreación, deporte y servicios a las familias de Soledad”, expresó Juan Manuel Navarro Muñiz.

Como parte de esta estrategia, el Ayuntamiento ha consolidado más de 60 áreas recreativas, así como el Parque Lineal más grande de todo San Luis, y mantiene el objetivo de construir 150 de estas obras durante la presente administración. Colonias como Villas del Sol, La Virgen, Benito Juárez, Valle de Bellavista, entre muchas otras, ya cuentan con este modelo de espacios públicos, mientras que otros parques urbanos avanzan en sectores como 21 de Marzo y Hacienda Bonita.

Con la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, Soledad de Graciano Sánchez continuará transformando sus espacios públicos con proyectos que promueven la sana convivencia, impulsan la práctica del deporte y consolidan entornos más seguros para las familias, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un municipio donde el cambio se refleja en obras que permanecen cerca de la gente.