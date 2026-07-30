AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD PERFECCIONA VIGILANCIA EN COLONIAS A TRAVÉS DE COMITÉS VECINALES

– El secretario General, Benjamín Pérez Álvarez dijo que se llevan a cabo reuniones vecinales con mandos policiales, para mejorar las estrategias de prevención.

Con reuniones directas entre habitantes y mandos de la Guardia Civil Municipal, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece una estrategia de proximidad social que permite conocer de primera mano las necesidades de las colonias y brindar atención oportuna a las familias, informó el secretario general del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, al destacar que estas acciones se realizan por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, para mantener un gobierno cercano y que atiende la seguridad pública.

El funcionario municipal señaló que durante las últimas semanas se han realizado encuentros con comités vecinales de colonias como Pavón, San Andrés y Hacienda Los Morales, donde las y los habitantes plantean directamente sus solicitudes a los responsables de la seguridad municipal, principalmente relacionadas con el reforzamiento de rondines de vigilancia y presencia policial en puntos específicos.

“Sin duda es un trabajo constante que se hace día a día, hemos tenido la oportunidad de visitar algunas colonias donde la solicitud constante es reforzar los rondines, pero también hemos tenido muy buena interacción con los vecinos porque existe un diálogo directo y una respuesta inmediata por parte de la corporación”, expresó Pérez Álvarez.

Resaltó que actualmente la Guardia Civil Municipal brinda atención a llamados ciudadanos en un lapso de cinco minutos, desde que el reportante realiza la llamada de emergencia hasta la llegada al lugar de los hechos, gracias al despliegue de cuadrantes y presencia de agentes sectorizada.

Agregó entre los acuerdos ciudadanos generados, es focalizar recorridos de vigilancia en puntos estratégicos, con presencia de patrullas o elementos del grupo motorizado “Panteras”, que vigilan permanentemente todo el municipio en beneficio de las y los soledenses; además de consolidar la participación ciudadana como una herramienta fundamental para construir entornos más seguros.

El secretario general destacó que el cambio que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro se refleja en una administración que mantiene cercanía con la población, generando espacios donde las familias pueden expresar sus inquietudes y recibir seguimiento a sus solicitudes en materia de seguridad.