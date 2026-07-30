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Los 7 Magníficos del PAN que quieren liderar a Valles.

By Redacción
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Imagen tomada de la red
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jueves, julio 30, 2026

Toño Martínez

Cómo si fueran los 7 Magníficos del wéstern del salvaje oeste, de 1960, siete aspirantes quedaron registrados en el Partido Acción Nacional (PAN) para participar en el proceso interno en donde solo uno será nominado como candidato o candidata a alcalde de Ciudad Valles.

Los protagonistas, de acuerdo con la lista difundida por el Comité Directivo Estatal del PAN, y en orden de equidad de género, son Raúl González Aguilar, Diana Isabel Reséndiz Hernández, Rubén Navarro Torres, Laura Espinosa Castillo, Javier Salazar Cruz, María Elena Serna Duarte y Francisco José Gómez Faisal

La gran mayoría carece de experiencia política y de proyección en servicio social, pero sienten vocación de gobernar el municipio.

El 7 es un número de connotaciones místicas y cabalísticas lo cual suponen le ayudara a Acción Nacional local a llegar a la mejor medición para presentar a un candidato o candidata competitivo para las elecciones del 2027.

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