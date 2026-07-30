Gobierno de la Capital realiza trabajos de mejora en la Colonia San Leonel, con Capital al 100

Vecinos agradecen al Alcalde Enrique Galindo la atención a sus demandas en materia de alumbrado y seguridad; así como por el arreglo y limpieza de camellones y áreas verdes.

En la jornada 624 del programa Capital al 100, directores y personal del Gobierno de la Capital acudió a la Colonia San Leonel, donde junto con vecinos emprendieron una serie de acciones para mejorar las condiciones y atender las principales necesidades de esta zona de la ciudad.

Trabajadores de Servicios Municipales realizaron labores de limpieza, pintura de guarniciones y pasos peatonales en las calles aledañas Ixtapan de la Sal, Monte Caldera, Gogorrón Taboada y Juriquilla.

Asimismo, para beneplácito de las familias, trabajaron en el arreglo de las áreas verdes aledañas al pozo donde efectuaron retiro de maleza, poda de árboles y rehabilitación de los juegos infantiles.

Por otra parte, personal de Alumbrado Público, llevó a cabo la sustitución de luminarias inservibles o que operaban de manera deficiente, para instalar modernas luminarias led de alta eficiencia bajo el sistema de Alumbrado Táctico.

Los habitantes de la Colonia agradecieron al Alcalde Enrique Galindo por la atención que le ha dado a sus demandas, especialmente en cuanto al mejoramiento del alumbrado y al refuerzo de la vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que se inhiben los hechos delictivos.