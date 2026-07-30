INTERAPAS fortalece la vigilancia en pozos para garantizar agua segura a la población

• El trabajo de cloración es un proceso que normalmente no se ve pero es fundamental para que el agua llegue en condiciones a los hogares.

SLP.- Para cuidar la calidad del agua que llega a los hogares, INTERAPAS mantiene una supervisión permanente de los sistemas de cloración en los pozos que abastecen a San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos y las delegaciones de Bocas y La Pila.

Aunque es un proceso que muchas veces pasa desapercibido, la cloración forma parte de las acciones diarias que realiza el organismo para mantener el agua en condiciones adecuadas antes de llegar a las viviendas.

Personal del departamento de cloración de la dirección de Operación y Mantenimiento realiza recorridos técnicos en las fuentes de abastecimiento para revisar que los equipos funcionen correctamente, verificar la aplicación adecuada de cloro y asegurar que los parámetros se mantengan dentro de los niveles establecidos por las autoridades sanitarias.

La vigilancia constante de estos equipos permite detectar oportunamente cualquier ajuste necesario, mejorar su funcionamiento y fortalecer las acciones que realiza INTERAPAS para brindar un servicio confiable a las familias.