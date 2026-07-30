GOBIERNO DE SOLEDAD OFRECERÁ CURSO GRATUITO DE REGULARIZACIÓN ESCOLAR

• Del 3 al 14 de agosto, la Dirección de Educación y Acción Cívica impartirá clases de apoyo en lectoescritura y otras materias a estudiantes de primaria; las inscripciones permanecen abiertas durante esta semana.

La Dirección de Educación y Acción Cívica del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene abiertas las inscripciones para el curso gratuito de regularización académica que se impartirá del 3 al 14 de agosto, dirigido a niñas y niños de primero, segundo y tercer grado de primaria, así como a estudiantes que presenten rezago en otras materias, con el objetivo de fortalecer su aprendizaje y brindar mayores oportunidades educativas a las familias, con un espacio accesible para habitantes de todas las colonias del municipio.

Velia Guadalupe Castro Granja, titular del área, informó que el curso responde a la visión cercana y de apoyo permanente que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz. El taller se desarrollará de 9:00 a 11:00 horas y será totalmente gratuito, en las instalaciones de la primaria Héroes de Nacozari en la colonia Hogares Ferrocarrileros tercera sección. Actualmente, existen alrededor de 90 niñas y niños inscritos y cerca de 25 maestras y maestros colaboran de manera altruista, reflejando su compromiso con la educación y el bienestar de la comunidad soledense.

Explicó que el programa está enfocado principalmente en fortalecer la lectoescritura mediante estrategias especializadas, para lo cual los docentes recibieron previamente la capacitación «Conciencia Fonológica, Prerequisito para la Adquisición de Lectoescritura». Además, como parte del acompañamiento integral a las familias, se ofrecerán cuatro conferencias para madres y padres de familia, mientras que un equipo de psicólogos brindará orientación y canalización de casos cuando sea necesario, reforzando la cercanía del Gobierno Municipal con quienes más lo necesitan.

Las inscripciones permanecerán abiertas únicamente durante esta semana en la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en avenida San Pedro #1879, ya que es necesario preparar con anticipación el material didáctico. Las personas interesadas deberán presentar CURP del menor, comprobante de domicilio, identificación oficial del padre, madre o tutor y un número telefónico de contacto.

Con este programa, el Ayuntamiento reafirma que el cambio que transforma también se construye al impulsar la educación y acercar oportunidades gratuitas que contribuyan al desarrollo de la niñez soledense.