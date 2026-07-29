PASAPORTE TURÍSTICO 4.0 AMPLÍA EXPERIENCIAS Y BENEFICIOS PARA DESCUBRIR LA RIQUEZA DE SOLEDAD

* El Pasaporte Turístico 4.0 estará disponible en el stand de Soledad en la FENAPO y podrá obtenerse sin costo en los establecimientos participantes.

Con el propósito de fortalecer la promoción gastronómica de Soledad de Graciano Sánchez, atraer visitantes e impulsar el desarrollo económico local, la Dirección de Turismo Municipal impulsa la actualización y enriquecimiento del Pasaporte Turístico 4.0, con la suma de más establecimientos que preparan una experiencia culinaria inolvidable en esta temporada de verano, para que más comensales disfruten del sabor exquisito de platillos típicos, además de recibir descuentos en su consumo.

Felipe Cárdenas Quibrera destacó que este proyecto no sólo integra al sector gastronómico, sino también al comercial y de servicios para ofrecer beneficios que impulsen la economía local y, al mismo tiempo, fortalezcan la identidad de Soledad como un destino con historia, tradición y una oferta cada vez más amplia.

“Soledad tiene mucho que ofrecer. Además de ser la cuna de la enchilada potosina, contamos con tres viñedos, cafeterías, restaurantes y fondas que distinguen al municipio por su calidad y sazón; también poseemos un importante patrimonio histórico, personajes ilustres, el panteón más antiguo de la zona metropolitana y maravillas naturales como el cráter Joya Honda. Queremos que más personas descubran todo lo que hace único a nuestro municipio”, expresó el funcionario.

Como parte de esta estrategia, Felipe Cárdenas Quibrera visitó el restaurante El Apapacho, ubicado en la calle Negrete #121 en la Cabecera municipal, donde entregó un paquete del Pasaporte Turístico Vive Soledad para que las y los clientes puedan acceder a promociones y beneficios mientras recorren los diferentes espacios que integran esta ruta.

Con su incorporación a esta red de aliados, El Apapacho suma a la experiencia gastronómica del municipio propuestas como el Platillo Flor Soledense y las Enchiladas 5 Caminos, platillos que reflejan la creatividad culinaria y el sabor que distinguen a Soledad de Graciano Sánchez.

Cárdenas Quibrera dijo que esta estrategia responde a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de consolidar a Soledad de Graciano Sánchez como un destino competitivo que impulse el desarrollo económico mediante el turismo, fortaleciendo alianzas con el sector gastronómico, comercial y de servicios para proyectar la riqueza cultural, histórica y natural del municipio, al tiempo que genera mayores oportunidades para las familias soledenses.

En ese sentido, el Gobierno Municipal continuará ampliando la red de establecimientos participantes en el Pasaporte Turístico Vive Soledad, incorporando nuevos aliados que fortalezcan la Ruta del Vino y la Enchilada y permitan que más visitantes descubran la diversidad de experiencias que distinguen a Soledad de Graciano Sánchez.