AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFORZARÁ VISITAS INTEGRALES A COLONIAS CON TODAS LAS ÁREAS MUNICIPALES

• En próximos días, el Alcalde, Juan Manuel Navarro encabezará giras por colonias y comunidades junto con todas las áreas para escuchar, resolver y dar respuesta inmediata a las necesidades ciudadanas.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció que en los próximos días encabezará una serie de visitas por todas las colonias y comunidades del municipio, acompañado por representantes de todas las dependencias del Ayuntamiento, con el propósito de escuchar a las familias, atender sus necesidades de primera mano y resolverlas con mayor rapidez y eficacia, reafirmando que el cambio que transforma se construye en el territorio, donde la población requiere respuestas inmediatas.

El Alcalde informó que ninguna dependencia permanecerá en oficinas durante estas jornadas, ya que el gabinete municipal recorrerá las calles para acercar los servicios públicos y brindar atención directa a la ciudadanía; participarán áreas como Servicios Municipales, Ecología, Protección Civil, Comercio, Catastro, Alumbrado Público y Aseo Público, Guardia Civil Municipal, entre otras, para atender desde reportes de infraestructura y limpieza hasta temas de seguridad, movilidad y trámites esenciales, siguiendo la instrucción de mantener un gobierno que escucha y atiende a la población.

«Ya centralizamos los servicios en la Unidad Administrativa Municipal, pero ahora vamos a salir con la gente, vamos a recorrer todas las colonias y comunidades para escuchar, atender y resolver de manera inmediata lo que esté a nuestro alcance, ninguna Dirección se quedará en la oficina porque queremos un gobierno presente en el territorio, cercano a las familias y dando resultados», afirmó Juan Manuel Navarro Muñiz.

Precisó que las jornadas iniciarán desde las 8:00 de la mañana y permitirán que cada dependencia atienda reportes en el lugar, mientras que la Guardia Civil Municipal reforzará su presencia para conocer directamente las necesidades en materia de seguridad, movilidad y prevención; la instrucción es que las acciones que puedan resolverse ese mismo día o al siguiente se atiendan sin demora.

Con esta nueva dinámica de trabajo, el Gobierno Municipal refrenda la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantenerse cerca de las familias, recorrer el territorio y ofrecer soluciones eficaces, mediante una administración presente, sensible y comprometida con las necesidades de las y los soledenses.