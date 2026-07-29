GOBIERNO DEL ESTADO ASIGNA 38 PLAZAS DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN PARA EL NUEVO CICLO ESCOLAR

* El proceso se realizó con transparencia, orden y apego a la normatividad para garantizar certeza a las y los participantes a través de la SEGE.

Como parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con una educación de mayor calidad en las cuatro regiones, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), realizó la asignación de 38 plazas del Proceso de Promoción Vertical a Categorías con Funciones Directivas y de Supervisión para el ciclo escolar 2026-2027.

Durante la jornada, la asignación se desarrolló de manera transparente, ordenada y con estricto apego a la normatividad vigente, brindando certeza y equidad a las y los docentes participantes.

La incorporación de nuevos perfiles directivos permitirá mejorar la organización y el acompañamiento académico en los planteles educativos, contribuyendo al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes dentro de la visión de un Gobierno sin límites.

Este proceso transparente consolida una política educativa basada en el mérito, la legalidad y la transparencia, privilegiando instituciones cada vez más sólidas para beneficio de la comunidad escolar.