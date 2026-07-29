Gobierno Municipal da mantenimiento a las principales vialidades de toda la ciudad

Personal de Servicios Municipales llevó a cabo la limpieza general de la Avenida México y su camellón central

Como parte de las acciones permanentes para que San Luis Potosí se conserve como una ciudad más limpia y ordenada, trabajadores del Gobierno Municipal realizan acciones de mantenimiento en las principales vialidades de la Capital.

La Dirección de Servicios Municipales informó que personal de la dependencia llevó a cabo la limpieza general de la Avenida México y su camellón central, realizando trabajos de deshierbe, poda de áreas verdes y recolección de basura y excedentes.

Indicó que estas labores se realizan todos los días en diferentes zonas de la ciudad para mejorar la imagen urbana y brindar espacios públicos más seguros y dignos para los potosinos.

Señaló que, de manera complementaria, se atienden reportes de la población relacionados con grafiti, poda de árboles que representan riesgo y rehabilitación de luminarias en mal estado.