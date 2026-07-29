Letras monumentales del Gobierno de la Capital rinden homenaje a San Luis Rey de Francia, Santo Patrono de la ciudad

El espacio se ha convertido en uno de los íconos más representativos de San Luis Capital, recordando mes con mes las celebraciones y fechas más importantes del calendario.

Las letras monumentales de San Luis Capital fueron intervenidas con un diseño conmemorativo por el Día de San Luis Rey de Francia, Santo Patrono de la ciudad, como parte de las acciones para resaltar las tradiciones, la historia y el legado que dan identidad a las y los potosinos. Este espacio se ha consolidado como un punto de referencia para habitantes y visitantes, al reflejar cada mes las festividades y conmemoraciones más importantes del calendario.

Con el paso del tiempo, las letras monumentales se han convertido en un verdadero ícono de la ciudad, distinguiéndose por renovar su imagen de acuerdo con las fechas más significativas. Cada intervención temática recuerda y celebra acontecimientos históricos, culturales y sociales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promoviendo el orgullo por las raíces potosinas y mexicanas, según sea la fecha.

El gobierno de la capital invita a la población y al turismo a visitar este emblemático sitio, disfrutar de su nueva imagen y capturar el momento con una fotografía. Además de embellecer el espacio público, esta intervención busca preservar y difundir el patrimonio cultural de San Luis Capital, celebrando el legado de San Luis Rey de Francia, figura que da nombre a la ciudad.