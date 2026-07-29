IP RECONOCE VISIÓN GUBERNAMENTAL DE PROGRESO Y DESARROLLO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

* Representantes del Parque Industrial El Nogal destacan el diálogo permanente con el Gobierno Municipal y refrendan su confianza para consolidar inversiones, crecimiento económico y generación de empleos.

El sector empresarial de Soledad de Graciano Sánchez refrendó su respaldo al Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, al reconocer una administración cercana, abierta al diálogo y comprometida con fortalecer las condiciones para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de más oportunidades para las familias y visitantes; este reconocimiento fortalece la posición del municipio como uno de los principales polos de desarrollo industrial de San Luis Potosí y de la región.

Luis Lobatón, representante del Parque Industrial El Nogal y de la empresa Manuservicios y Logísticos, destacó que el acercamiento permanente entre el Ayuntamiento y el sector productivo ha permitido retomar una agenda de trabajo conjunta para atender las necesidades del parque industrial, fortalecer la competitividad y aprovechar sinergias que beneficien tanto a las empresas como a la población, lo que refleja el interés del Gobierno Municipal por escuchar, atender y construir soluciones de la mano de quienes impulsan la economía local, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

«Celebramos mucho que con esta nueva administración hayamos retomado la agenda del propio parque industrial para aprovechar sinergias y trabajar en beneficio de todas las empresas instaladas aquí, vemos una gran disposición para seguir construyendo proyectos conjuntos, porque el Alcalde tiene apertura, sensibilidad hacia las necesidades del sector empresarial y nos ha brindado un respaldo muy importante», expresó el representante empresarial, al señalar que existe plena confianza para continuar desarrollando iniciativas que fortalezcan el crecimiento de Soledad.

El empresario afirmó que el municipio vive un momento de consolidación gracias a una administración que genera certidumbre, mantiene una comunicación directa con los sectores productivos y fomenta condiciones favorables para la inversión, este ambiente de colaboración fortalece la competitividad de Soledad de Graciano Sánchez, impulsa la llegada de nuevos proyectos y reafirma que el municipio avanza con paso firme como un referente industrial y económico del estado.