OBJETIVO DELINCUENCIAL FUE CAPTURADO EN COLONIA LA VIRGEN CON MOTOCICLETA ROBADA Y ARMA HECHIZA: GCM DE SOLEDAD

– Su aseguramiento inició cuando se le detectó conduciendo una motocicleta sin placas, que resultó tener reporte de robo

– Esta persona es considerada un objetivo generador de incidencias delictivas al contar con distintos arrestos en la demarcación

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre presuntamente involucrado en los delitos de tripular una motocicleta con reporte de robo, portación de arma de fuego de fabricación artesanal y resistirse al arresto.

La intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia en la calle San Gabriel en la colonia La Virgen, cuando oficiales detectaron a quien se identificó como Juan “N”, de 31 años de edad, tripulando una motocicleta sin placas y sin casco de seguridad.

Durante su entrevista, este sujeto no pudo acreditar la propiedad de la unidad y en ese momento comenzó la huida, al tiempo de presuntamente sacar de sus pertenencias un arma hechiza o denominada “cachimba”, con la que amenazó a los oficiales, quienes actuaron de manera inmediata logrando controlar la situación y asegurarlo.

Durante la captura de sus datos en la comandancia municipal, se detectó que esta persona cuenta con múltiples detenciones por robo, violencia familiar y portación de arma prohibida, la última de ellas con registro el pasado 30 de junio en la colonia Santa Mónica, en la cual también tripulaba una motocicleta con reporte de robo.

Al término de los trámites y la certificación médica correspondiente, y para el adecuado desarrollo de las diligencias, finalmente el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la unidad involucrada en los hechos, una Italika, azul con negro, que tiene reporte de robo desde el 5 de junio del 2026.