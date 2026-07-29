GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD RESCATA A VÍCTIMA DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y DETIENE A DOS PERSONAS

– Una joven de 19 años originaria de Rioverde, presuntamente fue retenida contra su voluntad por una mujer y un hombre en la colonia Rancho Pavón

– La víctima habría conocido a su agresor a través de redes sociales.

Con atención inmediata a un auxilio ciudadano, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez lograron localizar y rescatar a una joven de 19 años que presuntamente fue retenida contra su voluntad en un domicilio de la colonia Rancho Pavón, donde se detuvo a Luis “N”, de 25 años de edad y Yolanda “N”, de 58 años de edad, por su posible participación en el delito de privación ilegal de la libertad.

La intervención inició cuando una mujer, acudió a la comandancia municipal para reportar que su familiar originaria de Rioverde, quien estaba de viaje y recientemente había iniciado una relación con un hombre, le había alertado mediante mensajes que se encontraba en riesgo y no podía salir del lugar donde presuntamente la tenían retenida.

De inmediato, los oficiales arribaron al lugar que arrojaba la ubicación y realizaron recorridos a pie en la colonia Rancho Pavón, hasta acercarse a un domicilio donde se percibió un grito de auxilio y un forcejeo, momentos después al llamar a la puerta una joven, visiblemente alterada, salió de la vivienda pidiendo ayuda, y señaló a Luis “N”, quien presuntamente en compañía de su madre, Yolanda “N”, le impedían abandonar el inmueble.

Ante los señalamientos, los oficiales procedieron con la detención de ambas personas, indicándoles que su actuar podría incurrir en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, por lo que serian presentados ante la Fiscalia General del Estado, para el adecuado desarrollo de las indagatorias.

Por otro lado, la Subdirección de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) brindó a la joven contención emocional con apoyo psicológico, y asesoría jurídica para realizar la denuncia ante la autoridad correspondiente.