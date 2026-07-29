57 VEHÍCULOS DE SABRITAS (PEPSICO) FUERON QUEMADOS EN MATAMOROS; INVESTIGAN PRESUNTA REPRESALIA DEL CDG 

Aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado y las autoridades locales iniciaron los peritajes correspondientes, aun no han confirmado, de manera oficial, un móvil o causa criminal específica, habitantes de la región y reportes en redes sociales apuntan fuertemente a que se trató de un presunto ataque del crimen organizado, específicamente del Cártel del Golfo (CDG) por represalias relacionadas con el cobro de piso, es decir, extorsión.

Código Magenta, tituló su investigación al respecto como «Pepsi Harbor» y alertó que serompió una delgada línea con este ataque directo que envía un mensaje a empresas que se niegan a cubrir el llamado ‘cobro de piso’. Ya no es una simple confrontación. Es una guerra abierta vs conglomerados de EU en México que dan la razón al asesor en Seguridad de Trump, Stephen Miller, de que los cárteles controlan la frontera de México y matan, secuestran y extorsionan.