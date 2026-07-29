57 VEHÍCULOS DE SABRITAS (PEPSICO) FUERON QUEMADOS EN MATAMOROS; INVESTIGAN PRESUNTA REPRESALIA DEL CDG 

Un fuerte incendio provocado por desconocidos consumió 57 camiones y camionetas repartidoras de la empresa PepsiCo -principalmente transportadoras de la marca Sabritas- en un centro de distribución en Matamoros, Tamaulipas, durante la madrugada del pasado lunes 27 de julio de 2026.
Aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado y las autoridades locales iniciaron los peritajes correspondientes, aun no han confirmado, de manera oficial, un móvil o causa criminal específica, habitantes de la región y reportes en redes sociales apuntan fuertemente a que se trató de un presunto ataque del crimen organizado, específicamente del Cártel del Golfo (CDG) por represalias relacionadas con el cobro de piso, es decir, extorsión.
Código Magenta, tituló su investigación al respecto como «Pepsi Harbor» y alertó que serompió una delgada línea con este ataque directo que envía un mensaje a empresas que se niegan a cubrir el llamado ‘cobro de piso’. Ya no es una simple confrontación. Es una guerra abierta vs conglomerados de EU en México que dan la razón al asesor en Seguridad de Trump, Stephen Miller, de que los cárteles controlan la frontera de México y matan, secuestran y extorsionan.
Los daños son millonarios. Un camión de reparto nuevo de Sabritas (PepsiCo), como los modelos eléctricos Ford E-Transit que usa la empresa, cuesta entre $1,666,900 y $1,818,900 MXN. Los camiones tipo Vanette usados de años anteriores se venden entre $210,000 y $380,000 MXN.
Cabe recordar que también el pasado lunes, Stephen Miller, asesor de Seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que los cárteles de la droga “controlan el territorio” fronterizo: “En México hoy una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona. Y es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera».
Datos clave del incidente:
- Ubicación: Las instalaciones de PepsiCo localizadas sobre la Avenida ‘Marte R. Gómez’, en Matamoros.
- Daños materiales: El fuego dejó un saldo de entre 40 y 57 unidades de reparto completamente calcinadas y declaradas como pérdida total.
- Afectaciones humanas: Las autoridades confirmaron saldo blanco; no se registraron personas lesionadas ni fallecidas, únicamente un bombero atendido por fatiga de calor.
- Antecedentes de riesgo: De acuerdo con medios digitales de la frontera, el siniestro ocurrió pocos días después del presunto secuestro de un chofer repartidor de la misma empresa, evento que ya había forzado la suspensión temporal de ciertas rutas de distribución en la zona.
Estado de las investigaciones y contexto social:
- Líneas de investigación: El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil controlaron el siniestro tras varias horas con el apoyo de la Secretaría de Marina y la SEDENA. La fiscalía estatal abrió carpetas de investigación para determinar si el origen fue un fallo accidental (como un cortocircuito) o un acto provocado intencionalmente.
- Sospechas de extorsión: En plataformas locales, diversos testimonios de comerciantes señalan que grupos delictivos de la región -como facciones del Cártel del Golfo (CDG)-, ejercen una fuerte presión de cobro de cuotas sobre las cadenas de distribución.
- Impacto en el comercio: Los locatarios de la zona han expresado su preocupación en portales informativos ante posibles afectaciones o desabasto temporal de botanas y refrescos en las tienditas locales debido a la pérdida masiva de la flotilla vehicular.
Con información de Ajedrez Político