RUTH GONZÁLEZ ATIENDE Y GESTIONA NECESIDADES DE FAMILIAS EN COLONIAS DE LA CAPITAL

– Agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado y seguridad, entre las principales demandas de la ciudadanía

Aprovechando el receso previo al inicio del Primer Periodo del Tercer Año Legislativo del Senado de la República, la Senadora por San Luis Potosí, Ruth González Silva, ha intensificado sus recorridos por distintas colonias de la capital potosina para escuchar de primera mano a las familias y dar seguimiento a sus principales necesidades.

Durante sus visitas, las y los ciudadanos han expuesto problemáticas que afectan su vida cotidiana, entre ellas la falta de agua potable, drenajes colapsados, calles deterioradas por los baches, deficiencias en el alumbrado público y la necesidad de fortalecer la seguridad con una mayor presencia policial.

Ante cada planteamiento, la Senadora del Partido Verde ha reiterado que, si bien estas demandas corresponden principalmente al ámbito del gobierno municipal, no permanecerá indiferente ante la falta de atención; por ello, se comprometió a gestionar las solicitudes ante el Gobierno del Estado y las dependencias competentes, con el objetivo de impulsar soluciones que permitan a las familias acceder a servicios públicos dignos y mejorar su calidad de vida.

Ruth González destacó que mantener un contacto permanente con la ciudadanía le permite conocer de manera directa la realidad que viven las y los potosinos y orientar su trabajo de gestión hacia las necesidades más urgentes de cada colonia.

La legisladora destacó que el receso parlamentario no significa una pausa en su labor, sino una oportunidad para fortalecer el trabajo territorial que siempre ha caracterizado su desempeño. Finalmente, afirmó que continuará recorriendo las colonias de la capital y los municipios del estado porque, más allá de su responsabilidad legislativa, su mayor compromiso es estar cerca de la gente, escucharla y gestionar acciones que contribuyan al bienestar de las familias potosinas.