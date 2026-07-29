DESTACA MUNICIPIO DE SOLEDAD CON ESPACIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

– El Gobierno Municipal avanza en el cumplimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género con tres espacios especializados y de atención integral: Centro LIBRE, Delegación de la Secretaría de Mujeres y Casa de Resguardo.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, reafirmó el compromiso de su Gobierno con la protección de las mujeres y el combate a la violencia de género mediante la consolidación de una red de atención integral, compuesta por un Centro LIBRE, la próxima delegación de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva y la Casa de Resguardo Temporal “Esperanza”, acciones destacadas que avanzan para el cumplimiento de las medidas de la Alerta de Violencia de Género y acercan servicios especializados a quienes más lo necesitan.

El Alcalde destacó que estas acciones posicionan al municipio como el único en San Luis Potosí, en contar con espacios especializados para la atención de mujeres violentadas, y que esto es el resultado del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Soledad y la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado, así como con el Gobierno Federal, con una política pública enfocada en la prevención, la seguridad y la atención transversal.

Como parte de esta estrategia, el Centro LIBRE brinda atención psicológica, trabajo social y atención jurídica, así como empoderamiento económico para mujeres víctimas de violencia; en la colonia Nuevo Testamento, se construye la delegación de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, que dará atención especializada y protección a víctimas de violencia.

Mientras que la Casa de Resguardo Temporal “Esperanza” ofrecerá alojamiento seguro hasta por 72 horas para mujeres en situación de riesgo extremo; estos espacios representan el cambio que transforma y refleja una administración cercana que atiende y protege a los grupos más vulnerables.

«Tenemos una colaboración muy estrecha con la Secretaría de la Mujer, estamos por entregar un espacio muy digno para mujeres víctimas de violencia, con atención brindada exclusivamente por profesionales mujeres: psicólogas, abogadas, médicas, enfermeras y especialistas, nuestro compromiso es que cada mujer se sienta segura, protegida y acompañada», afirmó el edil Soledense.

Con esto, el municipio de Soledad ha avanzado fehacientemente en el cumplimiento de las ocho medidas de la Alerta de Violencia de Género que corresponden al ámbito municipal, reportando sus avances de manera periódica ante la Federación, además, se ha fortalecido el rescate de espacios públicos, el alumbrado, la recuperación de parques y la atención inmediata a través de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) y la Guardia Civil Municipal.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene firme su compromiso de prevenir, atender y erradicar la violencia de género, fortaleciendo servicios especializados que permitan brindar protección, orientación y nuevas oportunidades a quienes lo requieran, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.