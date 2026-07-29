En Capital al 100, Enrique Galindo impulsa el rescate integral de la Unidad Habitacional Simón Díaz

Durante la edición 622, el Alcalde dio seguimiento, junto con las y los vecinos, a las peticiones planteadas para la colonia; anunció más acciones para mejorar la infraestructura y el alumbrado, además de un festival cultural para fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia entre las familias.

En la edición 622 de Capital al 100, realizada en la Unidad Habitacional Simón Díaz, el alcalde Enrique Galindo Ceballos recorrió la colonia con vecinas y vecinos para revisar los avances de las solicitudes planteadas en visitas anteriores y definir nuevas acciones para impulsar el rescate integral de la zona, con mejoras en infraestructura, alumbrado público y espacios de convivencia.

El Presidente Municipal recordó que diversas peticiones ciudadanas ya registran avances y anunció que las brigadas municipales continuarán interviniendo otros sectores de la Unidad Habitacional. Durante la jornada se realizaron trabajos de desbroce para liberar luminarias y mejorar la iluminación, además de la limpieza del área verde de la capilla y de calles como Islas Hawai e Islas Esmeralda, acciones que contribuyen a brindar espacios más seguros y en mejores condiciones para las familias.

En respuesta a una propuesta de las y los vecinos para fortalecer la vida comunitaria, Enrique Galindo planteó la realización de un festival cultural de la colonia, con actividades artísticas protagonizadas por el talento local, para que niñas, niños y jóvenes fortalezcan su identidad y construyan nuevos espacios de convivencia.

Finalmente, el Alcalde instruyó a las dependencias municipales a elaborar un listado puntual de los pendientes señalados por las y los habitantes para darles seguimiento, revisar la atención de infraestructura, drenaje y servicios públicos, además de acercar programas dirigidos a las mujeres y acciones de bienestar animal. Enrique Galindo afirmó que el trabajo coordinado entre el Gobierno de la Capital y la ciudadanía permitirá consolidar el rescate integral de la Unidad Habitacional Simón Díaz.