Gobierno de la Capital pone en marcha nueva obra vial en el norte de la Capital

Vecinos de la Colonia Imperio Azteca y maestros de la Escuela Cluitláhuac agradecen al Alcalde Enrique Galindo la pavimentación de la Calle Moctezuma, que mejorará la calidad de vida de las familas y ofrece acceso digno y seguro al alumnado.

Como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0, el Gobierno de la Capital puso en marcha una nueva obra vial, la pavimentación de la Calle Moctezuma, que además de mejorar la movilidad en el norte de la ciudad, mejorará la calidad de vida de muchas familias de la Colonia Imperio Azteca y ofrecerá un acceso digno y seguro a alumnos y maestros de la Escuela Cuitláhuac.

Familias de la zona, alumnos y personal de este plantel agradecieron al Presidente Municipal Enrique Galindo, por haber atendido la petición que le hicieron hace algunos meses para pavimentar esta calle, hasta ahora de terracería y sin alumbrado.

“No es solo una pavimentación, esta obra representa el interés del presidente municipal por procurar el bienestar para la población y para nuestros alumnos”, afirmó el director de la Escuela, Leonardo Flores.

Por su parte, el Director de Obras Públicas del Gobierno Municipal, Eustorgio Chávez Garza, indicó que las obras abarcan una superficie de más de 2 mil 700 metros cuadrados de pavimento, así como la introducción de las redes de agua y drenaje, con sus respectivas tomas y descargas domiciliarias.

Agregó que las obras, programadas para concluirse en un plazo máximo de tres meses, también incluyen señalética, rampas para personas con discapacidad, pintura y nuevo alumbrado público, con lo que cambiará radicalmente el aspecto de la zona y se da calidad de vida a muchas familias.