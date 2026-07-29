Policía de la Capital intensifica el combate al narcomenudeo con otra detención en la Central de Abastos

El implicado fue encontrado en posesión de más de 100 dosis de drogas como marihuana, cristal y cocaína.

Con esta acción, suman ocho detenciones por el mismo delito en la zona de la Central de Abastos

Como resultado de la presencia permanente y los recorridos preventivos para combatir el narcomenudeo en calles de la Central de Abastos, oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital realizaron la detención de un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, al ser encontrado con más de 100 dosis de distintas drogas.

La intervención ocurrió cuando los agentes de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detectaron al individuo consumiendo marihuana en las inmediaciones de la calle Sexta Oriente y el Andador CB de la Central de Abastos. Al realizar una inspección preventiva, el sujeto fue encontrado en posesión de diversas bolsas con características propias de marihuana, cristal, cocaína y piedra, además de un moledor con residuos del mismo enervante. En total, se decomisaron 47 bolsas con marihuana, 38 con cristal, nueve con cocaína y ocho con piedra, dando un peso aproximado de 360 gramos que presuntamente serían destinadas a su distribución.

Tras informarle sus derechos, el detenido identificado como Jorge “N” de 31 años, fue certificado médicamente y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

Con esta acción, la SSPC de la Capital suma la octava detención en lo que va del año en la zona de la Central de Abastos, resultado de la estrategia de vigilancia permanente y presencia policial implementada para inhibir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en uno de los principales centros de actividad comercial de la ciudad.