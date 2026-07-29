RINDE PROTESTA NUEVO TITULAR DE LOS PARQUES TANGAMANGA

* Asumirá el cargo con la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de preservar, mejorar y mantener en óptimas condiciones estos espacios públicos para las familias potosinas.

En representación del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, tomó protesta a José Luis Mejía como nuevo titular de los Parques Tangamanga I y II, quien tendrá la responsabilidad de garantizar la conservación, el funcionamiento y el adecuado aprovechamiento de sus instalaciones.

Durante el acto, Torres Sánchez lo exhortó a desempeñar su encomienda con responsabilidad, compromiso y cercanía con la ciudadanía, para que estos espacios continúen siendo un referente estatal por su riqueza natural, sus áreas deportivas, recreativas y de convivencia familiar, además de sitios como el Pet Park y la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) donde se encuentran especies animales que son cuidadas por personal experto.

El nuevo titular afirmó que desarrollará un trabajo sin límites para conservar y mejorar ambos parques, atender las necesidades de sus visitantes y ampliar las condiciones para que familias potosinas, turistas, deportistas y público en general disfruten diariamente de instalaciones seguras, limpias y funcionales.