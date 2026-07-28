EN EL DÍA DEL REGISTRO CIVIL EN MÉXICO, SOLEDAD REAFIRMA EL DERECHO A LA IDENTIDAD JURÍDICA

– Con ocho Oficialías distribuidas estratégicamente en el municipio, el Ayuntamiento garantiza servicios cercanos, oportunos y de calidad para toda la población, con el objetivo de que conozcan

En el marco del Día Nacional del Registro Civil, que se conmemora este 28 de julio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso con la garantía del derecho a la identidad jurídica de todas las personas, mediante una atención cercana, humana y eficiente en las ocho Oficialías del Registro Civil que operan en distintos puntos del municipio, donde diariamente se brindan trámites de nacimientos de bebés, matrimonios, reconocimientos de hijas e hijos, expedición de actas certificadas, registro de defunciones, entre otros.

Este esfuerzo institucional resultado de la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, permite que la ciudadanía encuentre una Oficialía cercana a su hogar y reciba atención con personal capacitado, horarios accesibles y acompañamiento permanente para facilitar cada procedimiento, evitando traslados extensos y fortaleciendo un servicio público sensible a las necesidades de la población, específicamente al derecho fundamental de ser reconocidos en cada una de las etapas de la vida.

La titular de la Primera Oficialía, Juana María Morquecho Medina señaló que la sede ubicada en la Cabecera Municipal conserva el archivo histórico más antiguo del municipio y mantiene una alta demanda de servicios, donde el trámite con mayor afluencia continúa siendo la expedición de actas certificadas de nacimiento. Además, destacó que durante este año 2026 se han celebrado alrededor de 180 matrimonios, la mayoría gratuitos gracias al beneficio aprobado por anteriores administraciones, desde el año 2019.

“Las parejas jóvenes siguen siendo quienes más acuden a contraer nupcias, principalmente, porque requieren el documento de matrimonio para algún trámite de la vida; un 20 por ciento es de parejas adultas mayores y un mínimo porcentaje son matrimonios igualitarios; la instrucción es brindar el mismo trato digno y respetuoso a todas las personas”, expresó.

La responsable de la Cuarta Oficialía del Registro Civil, María Isabel Navarrete Pérez destacó que el servicio se presta con la instrucción de ofrecer soluciones inmediatas a cada usuario, e informó que en lo que va del año esta Oficialía ha realizado 378 registros de nacimiento y 180 matrimonios tanto en la Oficialía como en el domicilio de los contrayentes. Resaltó la atención que se brinda a familias extranjeras para registrar a sus bebés nacidos en Soledad de Graciano Sánchez, en el módulo instalado en el Hospital General, impulsado por el Gobierno Municipal, donde este año ya se han efectuado alrededor de 150 registros de nacimiento.

Puntualizó que Soledad es el único y primer municipio de San Luis Potosí en contar con un módulo del Registro Civil en un Hospital, para priorizar el registro de recién nacidos sin tener que acudir a una de las 8 Oficialías.

“Aquí las personas nunca se van sin una respuesta, buscamos facilitar cada trámite porque muchas veces no cuentan con recursos para regresar varias veces y nuestro deber es brindar una atención de calidad desde la primera visita”, dijo. Durante el periodo vacacional incrementa entre un 60 y 70 por ciento la expedición de actas certificadas para trámites escolares”, añadió.

Las ocho Oficialías del Registro Civil se encuentran ubicadas en la Cabecera Municipal, Praderas del Maurel, La Constancia, 21 de Marzo, San Antonio, Quintas de la Hacienda, San Felipe y Santo Tomás, lo que permite acercar este servicio esencial a todos los sectores del municipio y garantizar que las familias ejerzan oportunamente su derecho a la identidad y al reconocimiento jurídico, sin importar la zona donde habitan.

Con acciones que fortalecen la certeza jurídica y colocan a las personas en el centro de la atención pública, el Gobierno Municipal reafirma que el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, también se refleja en instituciones más humanas, eficientes y cercanas, que escuchan y atienden a las familias soledenses para proteger uno de sus derechos fundamentales: contar con una identidad legal que les abra el acceso a servicios, programas y oportunidades para su desarrollo.