EN COLONIA LA VIRGEN, JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURA MÁS OBRA SOCIAL: PARQUE, PURIFICADORA Y CONSULTORIO MÉDICO

• Con una inversión superior a 4.7 millones de pesos, el Alcalde inauguró un complejo de infraestructura que fortalece la salud, la recreación y el acceso al agua potable, reafirmando un gobierno cercano que escucha y atiende a las familias.

Como parte del cambio transformador que se vive en Soledad de Graciano Sánchez, este martes, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz inauguró un paquete de tres obras urbanas que fomentan la recreación, el acceso al agua potable y al cuidado de la salud, en la colonia La Virgen: un Parque urbano, un Consultorio médico y una Purificadora de agua potable abren sus puertas a más de tres mil familias de la zona, que con una inversión de más de 4.7 millones de pesos, garantiza la atención a las necesidades básicas de la gente y promueve el bienestar colectivo.

El nuevo complejo deportivo contempla una cancha multifuncional, trotapista, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, andadores, zonas de descanso, sanitarios, alumbrado público, cercado perimetral y la rehabilitación de un salón de usos múltiples; el centro de servicios médicos, incluye Consultorio, farmacia con entrega gratuita de medicamento, sala de espera, estacionamiento; y la Purificadora de agua, que dotará del vital líquido a miles de hogares.

Durante el evento, el Presidente Municipal, Navarro Muñiz destacó que esta entrega representa el cumplimiento de compromisos con resultados visibles para las familias. “Hoy este sueño es una realidad, este espacio es para las niñas, los niños y todas las familias que confiaron en nosotros, seguiremos recorriendo cada colonia para llevar obras y responder con hechos a la confianza de nuestra gente”, expresó el Alcalde, al anunciar que su administración mantendrá la presencia permanente del gabinete municipal en las colonias para atender de manera directa las necesidades ciudadanas.

En representación de las y los beneficiarios, Estela Jiménez agradeció la entrega de esta infraestructura, al señalar que se trata de una obra largamente esperada por la comunidad. “Después de muchos años este sueño se hizo realidad, gracias, Alcalde, porque hoy vemos cumplidas las promesas con un parque que nuestros niños esperaban con emoción y que traerá bienestar para todas las familias”, manifestó.

Este paquete de nueva infraestructura busca replicarse en otros puntos del municipio soledense, afirmó el Alcalde, quien agregó que ya existen este tipo de complejos integrales que brindan recreación social, protección a la salud y agua para consumo en colonias como Benito Juárez, Villas del Sol, Ciudad Real, La Virgen, y próximamente en 21 de Marzo: “llevamos a todos los sectores este tipo de infraestructura que favorece directamente a las familias, que cambian el entorno y alivian la carga económica en los hogares”.