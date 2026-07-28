FENAPO 2026 CONTARÁ CON SALAS DE LACTANCIA PARA LAS FAMILIAS

* El Gobierno del Estado ofrecerá espacios seguros, dignos y accesibles para las madres lactantes durante la máxima fiesta de las y los potosinos.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y el Sistema Estatal DIF firmaron un convenio para instalar y operar salas de lactancia durante la edición 2026 de la feria, con el objetivo de brindar mejores condiciones a las madres y sus hijas e hijos.

La titular de Sipinna, Claudia Marisol Navarro Moreira, explicó que estos espacios ofrecerán condiciones seguras, dignas y adecuadas para que las madres lactantes puedan alimentar y cuidar a sus bebés en un entorno accesible, privado y respetuoso.

Esta acción amplía la protección de los derechos de la niñez al generar entornos adecuados durante los primeros años de vida y refleja la visión humanista del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de colocar a las familias en el centro de las políticas públicas.

Este Gobierno sin límites continúa impulsando una Fenapo incluyente, donde todas las familias puedan disfrutar de la feria con espacios diseñados para atender sus necesidades.