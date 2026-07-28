Alejandra Guzmán arranca su gira ‘Los que nos quedamos’ con homenaje a Silvia Pinal

Alejandra Guzmán inició su gira ‘Los que nos quedamos‘, tras un año fuera de los escenarios por problemas de salud.

En Durango, ‘la Reina del Rock‘ ofreció un show lleno de luces, autos, motos y bailarines.

Llevo un año luchando para estar aquí con ustedes. Es una suerte estar vivos, el tener salud”, dijo a los asistentes.

Alejandra Guzmán también explicó el motivo por el cual la gira se titula ‘Los que nos quedamos‘.

Dijo que es el nombre de una canción dedicada a su madre, Silvia Pinal, quien murió en noviembre de 2024.

Se la quiero dedicar (la canción) a toda la gente que ha perdido a alguien, porque no se van, están en otra dimensión”, refirió.

El concierto pasó de un emotivo momento con la interpretación de ‘Los que nos quedamos’ a uno de euforia con canciones como La Plaga.

El motivo por el cual ‘la Guzmán’ pasó un año alejada de los escenarios fue que se sometió a una cirugía en la columna vertebral y a un tratamiento contra la osteoporosis severa.

Con su gira ‘Los que nos quedamos’, Alejandra Guzmán se presentará en Tijuana, Chihuahua, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Guadalajara, Guerrero, CDMX, Tabasco y Monterrey.

Con información de Ventaneando