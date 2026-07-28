spot_img
ESPECTÁCULOS

Alejandra Guzmán arranca su gira ‘Los que nos quedamos’ con homenaje a Silvia Pinal

By Redacción
78
Alejandra Guzmán. Foto de @laguzmanoficial
spot_img
martes, julio 28, 2026

Durante su concierto en Durango, Alejandra Guzmán explicó el motivo por el cual la gira se titula ‘Los que nos quedamos’

Alejandra Guzmán inició su gira ‘Los que nos quedamos‘, tras un año fuera de los escenarios por problemas de salud.

En Durango, ‘la Reina del Rock‘ ofreció un show lleno de luces, autos, motos y bailarines.

Llevo un año luchando para estar aquí con ustedes. Es una suerte estar vivos, el tener salud”, dijo a los asistentes.

Alejandra Guzmán también explicó el motivo por el cual la gira se titula ‘Los que nos quedamos‘.

Dijo que es el nombre de una canción dedicada a su madre, Silvia Pinal, quien murió en noviembre de 2024.

Se la quiero dedicar (la canción) a toda la gente que ha perdido a alguien, porque no se van, están en otra dimensión”, refirió.

El concierto pasó de un emotivo momento con la interpretación de ‘Los que nos quedamos’ a uno de euforia con canciones como La Plaga.

Alejandra Guzmán arranca su gira 'Los que nos quedamos' con homenaje a Silvia Pinal - gira-alejandra-guzman

El motivo por el cual ‘la Guzmán’ pasó un año alejada de los escenarios fue que se sometió a una cirugía en la columna vertebral y a un tratamiento contra la osteoporosis severa.

Con su gira ‘Los que nos quedamos’, Alejandra Guzmán se presentará en Tijuana, Chihuahua, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Guadalajara, Guerrero, CDMX, Tabasco y Monterrey.

Con información de Ventaneando

spot_img
Artículo anterior
FENAPO 2026 CONTARÁ CON SALAS DE LACTANCIA PARA LAS FAMILIAS
Artículo siguiente
Acusan a los Globos de Oro de vender los premios; esto respondió la empresa propietaria
spot_img
spot_img
spot_img