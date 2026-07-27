FORTALECE JUAN MANUEL NAVARRO ALIANZA CON EMPRESARIOS PARA IMPULSAR MÁS INVERSIÓN Y EMPLEO EN SOLEDAD

* El Alcalde sostuvo un primer encuentro con representantes del Parque Industrial “El Nogal”, y acordó dar continuidad al trabajo conjunto con la participación de dependencias municipales.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este lunes un encuentro con empresarios del Parque Industrial “El Nogal” para fortalecer la coordinación entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada, impulsar nuevas inversiones y generar más oportunidades de empleo para las familias soledenses, donde refrendó el compromiso de mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende las necesidades del sector productivo para favorecer el desarrollo económico del municipio.

Durante la reunión, representantes del parque industrial expusieron que este complejo, fundado en 2015, alberga actualmente cinco empresas de los sectores de reciclaje, industria textil, transformación de plásticos, fabricación de mobiliario y manufacturas diversas; con una superficie de cuatro hectáreas, genera alrededor de 100 empleos directos y más de 300 indirectos, además, cuenta con una ocupación del 40 por ciento, disponibilidad inmediata para recibir nuevas empresas y un potencial de inversión privada cercano a los 50 millones de pesos con los proyectos previstos.

El Alcalde asumió el compromiso de fortalecer la relación institucional con este sector y acordó celebrar una nueva mesa de trabajo con la participación de dependencias como Protección Civil Municipal, Comercio, Seguridad Pública, Ecología, Desarrollo Económico y otras áreas del Ayuntamiento, con el objetivo de atender temas relacionados con certeza jurídica, simplificación administrativa, infraestructura, conectividad, mantenimiento urbano y seguridad para facilitar el crecimiento industrial.

“En Soledad trabajamos de la mano con quienes invierten y generan empleo; nuestra responsabilidad es brindar condiciones para que las empresas crezcan, lleguen nuevas inversiones y el desarrollo se traduzca en bienestar para las familias”, expresó el edil Soledense.

Con este acercamiento, el Gobierno Municipal refrenda su visión de construir una administración cercana a todos los sectores productivos, promoviendo la colaboración permanente con la iniciativa privada para consolidar a Soledad de Graciano Sánchez como un destino competitivo para la inversión y el desarrollo sostenible, fortaleciendo el cambio que transforma.