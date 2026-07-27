Unidos, ciudadanos y Gobierno de Galindo, rescatan el parque Juan Ruiz de Alarcón

En Domingo de Pilas, el Alcalde Enrique Galindo entregó a las familias de la colonia Virreyes el Parque Juan Ruiz de Alarcón, donde vecinas y vecinos lo acompañaron y agradecieron la rehabilitación y el cuidado permanente de este espacio, acciones que mantienen a San Luis Capital en el primer lugar nacional entre las capitales con los parques y jardines mejor cuidados, de acuerdo con el INEGI.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la edición 231 del programa Domingo de Pilas con la entrega del Parque Juan Ruiz de Alarcón a las familias de la colonia Virreyes, un espacio que hoy refleja los resultados del trabajo permanente del Gobierno de la Capital en la recuperación y conservación de las áreas públicas. Durante el evento, vecinas y vecinos acompañaron al Presidente Municipal y expresaron su reconocimiento y agradecimiento por la transformación y el mantenimiento constante del parque.

El Presidente Municipal destacó que este esfuerzo permanente se refleja en los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que ubica a San Luis Capital, por segundo trimestre consecutivo, en el primer lugar nacional entre las capitales con los parques y jardines mejor cuidados. Asimismo, la ciudad se mantiene como la capital mejor iluminada del país y ocupa el segundo lugar nacional en percepción de eficacia gubernamental.

Como parte de la entrega, Enrique Galindo constató el excelente desarrollo de los 110 árboles de gran tamaño plantados durante la rehabilitación integral del parque, todos con garantía de supervivencia y bajo el cuidado permanente de un jardinero asignado exclusivamente a este espacio. Explicó que la incorporación de distintas especies fortalece el ecosistema urbano y garantiza un parque más saludable, seguro y atractivo para las familias de hoy y de las futuras generaciones.

El Alcalde señaló que estos resultados son producto de una estrategia permanente de recuperación y conservación de espacios públicos mediante programas como Domingo de Pilas y Capital al 100, que permiten atender directamente las necesidades de las colonias y elevar la calidad de vida de las y los potosinos.

Las y los vecinos de la colonia Virreyes expresaron su agradecimiento al Alcalde Enrique Galindo por devolverles un parque digno para la convivencia, el deporte y la recreación familiar. Asimismo, reiteraron su compromiso de seguir cuidándolo y trabajar de la mano con el Gobierno de la Capital para conservar este patrimonio de la comunidad.