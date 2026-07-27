EE.UU. deporta al primer jugador de la NFL nacido en Kenia

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció la deportación del primer jugador de fútbol americano de la NFL nacido en Kenia, Daniel Ogama Adongo, por quedarse en el país tras el fin de su carrera deportiva y por sus antecedentes criminales.

La agencia federal aseguró -en un comunicado- que el keniano, quien jugó como apoyador de los Colts de Indianápolis de 2013 a 2015, se quedó en Estados Unidos tras el vencimiento de su visa en 2016, por lo que su deportación se concretó el lunes pasado.

ICE también afirmó que la policía de Indiana arrestó a Adongo en “múltiples ocasiones” durante los últimos nueve años, por delitos como intimidación grave, agresión y alteración del orden público, además de recibir una condena a casi un año de cárcel por daños a propiedad privada en 2020.

Sus cargos criminales más recientes se presentaron bajo la ley Laken Riley, una norma promulgada por el presidente Donald Trump en enero de 2025 para detener de manera obligatoria a ciertos “migrantes ilegales” sin derecho a fianza si están acusados de algunos crímenes.

Este peligroso individuo era claramente una amenaza para la comunidad, que está más segura desde que lo removieron. Todos aquellos que violen la ley de inmigración rendirán cuentas, incluidos los exatletas profesionales”, declaró el director asistente de la oficina del ICE en Chicago, Douglas Thompson.

La deportación ocurre en medio de un repunte de los arrestos migratorios en Estados Unidos, donde sumaron más de 43.000 en junio, entre los de ICE y los d la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), lo que es la cifra más alta desde que comenzó la segunda presidencia de Trump en enero de 2025.

Con información de EFE