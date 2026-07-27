México domina en los Juegos Centroamericanos; ¿cuántas medallas lleva?

México pisó el acelerador este domingo durante la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, al conquistar el oro en cuatro disciplinas: remo, aguas abiertas, taekwondo y tiro al plato; una cosecha que le permitió alcanzar la cifra de 16 medallas doradas, 15 de plata y 12 de bronce, para un total de 43.

La delegación mexicana supera con gran ventaja a su escolta en el medallero, Colombia, país que alcanza un total de 19 preseas, mientras que Cuba acumula 14 y se ubica en el tercer lugar.

¡Más noticias como esta! Melissa Márquez у Aylin Ibarra hacen historia al conquistar la medalla de oro en el doble de remos cortos peso ligero femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La dupla de Melissa Márquez y Aylin Ibarra se apropió el primer lugar en remo, modalidad doble scull, con tiempo de 07:19.85 minutos; dejando en el camino a las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría, que cronometraron 07:24.46.

Paulo Strehlke firma su segundo título

El ‘delfín’ mexicano Paulo Strehlke, quien el sábado conquistó los 10 kilómetros en aguas abiertas, repitió este domingo su triunfo ahora en los tres kilómetros con un registro de 06:53.8 minutos; frente a los venezolanos Ronaldo Zambrano y Diego Vera, que se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, los terceros en República Dominicana, vieron este domingo como la también mexicana Dalia Moreno dominó con solvencia en los tres kilómetros de aguas abiertas a su compatriota Yuritzi Salgado.

Moreno nadó la distancia en 07:00.9 minutos, mientras que Salgado cruzó en 07:56.2. El tercer lugar fue para la venezolana Paola Pérez, con 07:56.2.

México se luce en el nuevo pabellón de taekwondo

Una de las instalaciones construidas desde cero para los Juegos, es el pabellón de taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana.

En dicho escenario, la campeona mundial y doble medallista panamericana Daniela Souza conquistó la medalla de oro en la categoría de -49 kilos, poco tiempo después que lo hiciera su compatriota Zaid Pérez en los -58 kilos.

La delegación azteca sumó un oro más gracias A Nadia Ferreira, en la categoría de -53 kilogramos, tras doblegar por 2-0 a la hondureña Ashley Almendarez.

Con información de EFE