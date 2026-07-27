spot_img
DEPORTES

México domina en los Juegos Centroamericanos; ¿cuántas medallas lleva?

By Agencias
90
Dalia Moreno (c), de México, medalla de oro; Yuritzi Salgado (i) de México, plata; y Paola Pérez, de Venezuela, bronce, posan en el podio este domingo al finalizar la competencia de 3K de Natación en Aguas Abiertas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. EFE/ Orlando Barría
spot_img
lunes, julio 27, 2026

La delegación mexicana supera con ventaja a su escolta en el medallero, Colombia, que tiene 19 preseas, mientras que Cuba acumula 14

México pisó el acelerador este domingo durante la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, al conquistar el oro en cuatro disciplinas: remo, aguas abiertas, taekwondo y tiro al plato; una cosecha que le permitió alcanzar la cifra de 16 medallas doradas, 15 de plata y 12 de bronce, para un total de 43.

La delegación mexicana supera con gran ventaja a su escolta en el medallero, Colombia, país que alcanza un total de 19 preseas, mientras que Cuba acumula 14 y se ubica en el tercer lugar.

La dupla de Melissa Márquez y Aylin Ibarra se apropió el primer lugar en remo, modalidad doble scull, con tiempo de 07:19.85 minutos; dejando en el camino a las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría, que cronometraron 07:24.46.

Paulo Strehlke firma su segundo título

El ‘delfín’ mexicano Paulo Strehlke, quien el sábado conquistó los 10 kilómetros en aguas abiertas, repitió este domingo su triunfo ahora en los tres kilómetros con un registro de 06:53.8 minutos; frente a los venezolanos Ronaldo Zambrano y Diego Vera, que se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.

México domina en los Juegos Centroamericanos; ¿cuántas medallas lleva? - mexico-domina-en-los-juegos-centroamericanos-cuantas-medallas-lleva-2-1024x631

Paulo Strehlke, de México, compitiendo este domingo en la categoría 3K de Natación en Aguas Abiertas / Foto de EFE/ Orlando Barría

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, los terceros en República Dominicana, vieron este domingo como la también mexicana Dalia Moreno dominó con solvencia en los tres kilómetros de aguas abiertas a su compatriota Yuritzi Salgado.

Moreno nadó la distancia en 07:00.9 minutos, mientras que Salgado cruzó en 07:56.2. El tercer lugar fue para la venezolana Paola Pérez, con 07:56.2.

México se luce en el nuevo pabellón de taekwondo

Una de las instalaciones construidas desde cero para los Juegos, es el pabellón de taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana.

En dicho escenario, la campeona mundial y doble medallista panamericana Daniela Souza conquistó la medalla de oro en la categoría de -49 kilos, poco tiempo después que lo hiciera su compatriota Zaid Pérez en los -58 kilos.

La delegación azteca sumó un oro más gracias A Nadia Ferreira, en la categoría de -53 kilogramos, tras doblegar por 2-0 a la hondureña Ashley Almendarez.

Con información de EFE

spot_img
Artículo anterior
Gobierno Municipal reafirma su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres
Artículo siguiente
EE.UU. deporta al primer jugador de la NFL nacido en Kenia
spot_img
spot_img
spot_img