Gobierno Municipal reafirma su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres

En la presentación del Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Pimpasev), refrendó su compromiso de fortalecer sus políticas públicas en este sentido.

En la presentación del Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Pimpasev), el Gobierno Municipal de San Luis Capital refrendó su compromiso permanente de impulsar políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, garantizando una actuación institucional con enfoque de derechos humanos, inclusivo y centrado en la atención a las víctimas.

La Secretaria Técnica del programa, Martha Orta Rodríguez, Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, destacó la permanente disposición del Presidente Municipal Enrique Galindo, así como de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, para impulsar políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Señaló que este nuevo mecanismo garantiza una actuación institucional con enfoque de derechos humanos, inclusivo y centrado en las víctimas, para combatir la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, que constituye una de las conductas más graves en contra de sus derechos humanos, afectando de manera directa su ejercicio pleno, su autonomía, su seguridad y su desarrollo integral.

La funcionaria indicó que en el municipio de San Luis Potosí Capital, se reconoce que la erradicación de la violencia de género requiere una actuación institucional integral, coordinada y sostenida, sustentada en los principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género, interseccionalidad, derechos humanos y no discriminación.

En este sentido, recalcó que el Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es un instrumento estratégico para articular acciones interinstitucionales que fortalezcan la prevención de las violencias, el acceso a servicios integrales de atención, la protección efectiva de los derechos de las mujeres y niñas, así como la construcción de entornos seguros y libres de violencia en todos los espacios de la vida pública y privada.