JUAN MANUEL NAVARRO CONSOLIDA ALIANZA CON EL ESTADO PARA BRINDAR MÁS APOYO Y PROTECCIÓN A LAS MUJERES

• El Ayuntamiento firmó dos convenios de colaboración con la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva para reforzar la atención, prevención de la violencia y el impulso al desarrollo integral de las soledenses.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, consolidó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado mediante la firma de dos convenios de colaboración con la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, con el propósito de fortalecer la atención, protección y empoderamiento de las mujeres del municipio, reafirmando así el compromiso de su administración cercana que escucha, atiende y genera oportunidades para quienes más lo necesitan, e impulsando el cambio que transforma.

Los acuerdos contemplan la colaboración entre ambas instituciones para fortalecer el funcionamiento del Centro Libre ubicado en la colonia Pavón, mediante talleres, cursos, capacitaciones y acciones en materia de igualdad de género, además del comodato que consolida la operación de la Casa de Resguardo Temporal «Casa Esperanza», espacio destinado a brindar protección inmediata a mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema.

El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que esta alianza permite ampliar el alcance de los programas en beneficio de las familias soledenses. «En Soledad trabajamos para que ninguna mujer se sienta sola, seguiremos sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para acercar más herramientas, atención y espacios seguros que les permitan vivir con tranquilidad y desarrollar su proyecto de vida», expresó.

La encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, Gloria Serrato Sánchez, reconoció el respaldo permanente del Gobierno Municipal y afirmó que la coordinación institucional ya da resultados en favor de las mujeres. «La verdad es que el licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz ha sido de los Presidentes Municipales más solidarios con esta Secretaría, siempre hemos encontrado apoyo para fortalecer nuestros programas y hoy estos convenios consolidan el trabajo que hemos realizado desde el inicio de su administración», señaló.

Asimismo, invitó a las mujeres de Soledad a acercarse a los servicios que ofrecen el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, como la atención a casos de violencia, el programa Código Rosa, así como cursos, talleres, vinculación laboral y apoyos para emprender un negocio. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cerca de las familias y de seguir construyendo condiciones de igualdad, bienestar y protección para las mujeres soledenses.