SOLEDAD SE VUELVE EJEMPLO EN LA LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN CON CAPACITACIONES FEDERALES A LA GCM

– La corporación es la primera en San Luis Potosí en recibir capacitación sobre la nueva legislación y protocolos de actuación, resultado de la coordinación impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con el Gobierno de México.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fortalece su capacidad de respuesta ante el delito de extorsión con capacitaciones especializadas impartidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, resultado directo de la coordinación estratégica promovida por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con el Gobierno de México, gestión que convirtió a la corporación soledense en la primera del estado en recibir formación sobre los nuevos protocolos derivados de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

El Presidente Municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz, informó que ya se han desarrollado dos jornadas de capacitación dirigidas a policías municipales y representantes del sector empresarial para blindar la atención a este delito. “Esta colaboración con la Federación se consolidó gracias a los contundentes resultados de la Guardia Civil Municipal en detenciones recientes por extorsión y cobranza ilegítima”.

Asimismo, el Alcalde destacó que mantiene una comunicación permanente y directa con el Comandante Víctor Aristarco Serna Piña, con el objetivo de transmitir de manera precisa y oportuna las instrucciones correspondientes a las y los elementos de la corporación, asegurando que el nuevo conocimiento se traduzca en acciones operativas inmediatas.

«Este reconocimiento nacional es fruto del esfuerzo constante que realiza nuestra Guardia Civil Municipal. Nos compromete a seguir actuando con total profesionalismo y contundencia para proteger la tranquilidad y el patrimonio de las familias soledenses», aseveró el Alcalde Navarro Muñiz.

El edil explicó que la nueva legislación amplía las conductas tipificadas como extorsión, establece su persecución de oficio y fortalece la coordinación interinstitucional. Por ello, instó a la población a hacer uso de los canales formales de denuncia anónima a través del 089 o mediante el correo electrónico cadde.denuncia@sspc.gob.mx, administrados por el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE).

Finalmente, destacó que la Guardia Civil Municipal continuará reforzando sus labores preventivas y capacitaciones en escuelas, comercios y colonias, refrendando su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno de México por una seguridad cercana y eficiente.