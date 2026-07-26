SAN LUIS POTOSÍ DESTACA POR LA REDUCCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

El Gobierno del Estado redujo el número de incendios forestales durante la temporada 2026, al pasar de más de 110 siniestros registrados en 2025 a 85 durante el presente año, como resultado del trabajo preventivo y la coordinación entre dependencias.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) recibió el Premio Estatal a la Colaboración en el Control del Fuego, otorgado por su participación en las labores encabezadas junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), municipios y brigadistas.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, explicó que los incendios afectaron poco más de 17 mil 500 hectáreas, de las cuales más del 60 por ciento correspondió a pastizales de la región Altiplano. Para su atención se desplegaron seis máquinas tipo bulldozer D-6 y D-8, vehículos de carga, herramientas y equipos especializados.

Las labores se realizaron en municipios como Villa de Ramos, Santo Domingo, Villa de Arista, Matehuala, Ciudad Fernández, Rioverde, Cerritos y Tamuín. Estos resultados reflejan la estrategia ambiental del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para proteger sin límites los bosques, ecosistemas y recursos naturales de San Luis Potosí.