SAN LUIS POTOSÍ RECIBE RECONOCIMIENTO NACIONAL POR SU LABOR PENITENCIARIA

* La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario distinguió al personal potosino por su trayectoria, profesionalismo y aportaciones a los procesos de reinserción social.

San Luis Potosí recibió la Medalla al Mérito Penitenciario durante la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, como reconocimiento al trabajo institucional y a la preparación del personal que participa en los procesos de reinserción social.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, informó que durante la ceremonia fueron distinguidas Cristian Arely García Balderas y María del Carmen Morquecho Barragán por su trayectoria y aportaciones al sistema penitenciario.

La distinción nacional reconoce el trabajo realizado en los Centros Estatales de Reinserción Social para garantizar el cumplimiento de los cinco ejes establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la actualización permanente del personal operativo y administrativo.

La directora general de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, destacó que estos resultados responden a la política de seguridad del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y reflejan el avance de un Gobierno del cambio que trabaja sin límites para contar con instituciones profesionales y eficientes.