GOBIERNO DEL CAMBIO ABRE BECAS PARA QUE MÁS JÓVENES ESTUDIEN UNA CARRERA UNIVERSITARIA

* “Jóvenes Sin Límites” ofrece becas de hasta el 100 por ciento a egresadas y egresados que no obtuvieron un lugar en instituciones públicas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, abrió la convocatoria del programa de becas “Jóvenes Sin Límites”, mediante el cual se ampliarán las oportunidades para que egresadas y egresados de educación media superior continúen sus estudios profesionales.

A través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el programa otorgará becas de hasta el 100 por ciento para cubrir gastos de inscripción y cuotas escolares en instituciones de educación superior participantes, en las modalidades escolarizada y mixta.

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes que no obtuvieron un lugar en universidades públicas y que buscan una alternativa para continuar su preparación, las y los interesados podrán realizar su registro hasta el 31 de julio, mientras que los resultados se publicarán el próximo 7 de agosto en los medios oficiales.

Con estas becas, el Gobierno del cambio elimina barreras económicas y construye un San Luis Potosí sin límites, donde la juventud pueda acceder a una formación profesional y desarrollar su talento.

Conoce las universidades participantes, requisitos, fechas de inscripción y carreras disponibles, dando clic en el siguiente enlace:

https://sege.slp.gob.mx/educacion-superior/beca-jovenes-sin-limites-2026-2027/