ÚLTIMOS DETALLES PARA FENAPO 2026, LA FERIA GRATUITA MÁS GRANDE DE MÉXICO: RICARDO GALLARDO

* La edición 2026 ofrecerá entrada, estacionamiento, juegos mecánicos y conciertos gratuitos, además de nuevas atracciones, boletos para el Palenque y mejor movilidad con el paso a desnivel de la Arena Potosí.

A menos de 15 días del inicio de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que avanzan los preparativos finales para recibir a más de nueve millones de visitantes locales, nacionales e internacionales, quienes disfrutarán de una cartelera artística de primer nivel, espectáculos, nuevas atracciones y servicios gratuitos del 7 al 30 de agosto.

El Mandatario Estatal reiteró que la entrada general, el estacionamiento, más de 60 juegos mecánicos y todos los conciertos del Teatro del Pueblo serán completamente gratuitos. Además, anunció que regalará boletos para las presentaciones del Palenque y accesos a espacios especiales del Teatro del Pueblo, para que más familias puedan disfrutar de los artistas nacionales e internacionales.

Ricardo Gallardo adelantó que esta edición contará con un circo familiar y un pabellón especial para niñas y niños, con espectáculos de personajes como Peppa Pig y Transformers, lo que ampliará la oferta de entretenimiento para visitantes de todas las edades.

El Gobernador detalló que brigadas de trabajo realizan labores de limpieza, pintura, mantenimiento y acondicionamiento de las distintas áreas del recinto ferial, con el objetivo de ofrecer instalaciones cómodas, funcionales y seguras durante los 24 días de actividades.

Las acciones también abarcan las inmediaciones de la Fenapo, donde se llevan a cabo trabajos de deshierbe, poda, barrido, recolección de residuos y pintura de guarniciones. Asimismo, se mejoran las bahías de transporte urbano, sitios de taxis, estacionamientos, pasos peatonales y señalización vial, para facilitar el ingreso y la salida de las y los asistentes.

Como parte de la estrategia de movilidad, Ricardo Gallardo informó que el paso a desnivel vehicular de la Arena Potosí se encuentra en su última etapa de construcción y será inaugurado en los próximos días. La obra permitirá agilizar el tránsito durante la feria y ofrecerá una solución permanente para miles de automovilistas de la zona metropolitana.

El Gobernador destacó que estos preparativos permitirán ofrecer una feria moderna, segura, incluyente y con servicios de calidad, consolidando a la Fenapo como la celebración gratuita más importante de México y uno de los principales atractivos turísticos, culturales y comerciales de San Luis Potosí.