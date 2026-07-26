Sheinbaum anuncia la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Parota, que desde 2003 generó resistencia entre habitantes de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa.

De gira por Guerrero, la mandataria anunció que en su lugar se realizan obras de saneamiento y se construyen nuevos pozos radiales para llevar agua a esos municipios.

“Les quiero decir una cosa: ayer les informé a toda la zona rural de Acapulco de esa zona, que el proyecto de La Parota está cancelado, ese ya no lo vamos a hacer porque afectaba mucho a las comunidades. Y en sustitución de ese proyecto estamos haciendo estos pozos para poder llevar agua a Acapulco», dijo.

De acuerdo con la mandataria, estos pozos serán «tanques altos» que se llenarán por gravedad y se bombeará la parte alta para que alcance a llegar a las colonias de Acapulco.

La Parota fue un proyecto impulsado desde 2003 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e implicaría la inundación de más de 17 mil hectáreas de tierras en cinco municipios, con la idea de captar más agua y evitar inundaciones, principalmente en Acapulco.

A partir de entonces surgió el Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestas a la Presa La Parota, encabezado por campesinos e indígenas, que buscaron cancelar dicho proyecto.

Durante el evento este domingo denominado “Pensión Mujeres Bienestar” en Acapulco, Sheinbaum Pardo indicó que en lugar de La Parota se realiza una inversión de 8 mil millones de pesos en la construcción de cinco plantas de tratamiento, reingeniería y modernización de nueve plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 2 mil 400 litros por segundo.

También incluirá 30 kilómetros de colectores marginales, además de que se realizan obras de protección ante inundaciones, como la limpieza de los canales pluviales de la bahía de Acapulco, el desazolve de 13 kilómetros del Río La Sabana y muros de protección en un kilómetro del canal “El Muerto”.

La presidenta Sheinbaum indicó que tras el pasó de los huracanes “se han recuperado todos los empleos y edificios”, además de que se mejora la parte turística, pues actualmente Acapulco registra una ocupación de 78%.

Con información de Latin Us