Enrique Galindo fortalece al campo potosino con el programa Forraje con Garantía 2026

El Alcalde arrancó en Peñasco la entrega de 6 mil pacas de forraje, anunció maíz molido para productores y la rehabilitación del camino de Peñasco a Bocas; productores agrícolas y pecuarios agradecieron el respaldo permanente del Gobierno de la Capital.

Con el propósito de fortalecer la producción pecuaria y mejorar las condiciones del sector rural, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha en la comunidad de Peñasco el programa Forraje con Garantía 2026, mediante el cual se entregarán 6 mil pacas de forraje de maíz a 300 productores del municipio. Durante el arranque, también anunció el inicio del programa Grano con Garantía, con la distribución de maíz molido, así como la rehabilitación del camino de 40 kilómetros que comunica el Periférico con la Delegación de Bocas.

En esta primera etapa, cada productor recibirá 20 pacas de forraje de maíz, el doble de las entregadas en años anteriores, para garantizar la alimentación del ganado durante la temporada de mayor escasez. El beneficio llegará a comunidades de las zonas delegacionales y no delegacionales del municipio, con el objetivo de mantener la productividad del campo y fortalecer la actividad agropecuaria.

Durante el arranque del programa, productores agrícolas y pecuarios expresaron su agradecimiento al Alcalde Enrique Galindo por mantener acciones permanentes en favor del campo potosino, al señalar que estos programas contribuyen a enfrentar las temporadas más difíciles para la actividad rural y brindan mejores condiciones para continuar con la producción.

En respuesta, el Presidente Municipal reiteró que el campo es una prioridad para el Gobierno de la Capital y sostuvo que su administración mantendrá programas permanentes para fortalecer a las familias que viven de esta actividad. Destacó que, de acuerdo con el Consejo de Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de San Luis Potosí es actualmente el que más recursos destina al fortalecimiento del sector agropecuario.

Como parte de esta estrategia integral para impulsar el desarrollo de la zona rural, Enrique Galindo destacó que la rehabilitación del camino de Peñasco a Bocas permitirá mejorar la movilidad, facilitar el traslado de personas y mercancías, además de fortalecer las condiciones para la actividad productiva en esta importante región del municipio.