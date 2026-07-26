Gobierno de la Capital mejora la movilidad en el Centro Histórico con acciones de bacheo

La Unidad de Gestión del Centro Histórico rehabilitó la calle 16 de Septiembre, frente al Mercado República, para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Como parte de las acciones permanentes del programa Corazón de San Luis, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) llevó a cabo trabajos de bacheo en la calle 16 de Septiembre, al exterior del Mercado República, con el propósito de mejorar las condiciones de una de las vialidades con mayor afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad.

Las labores permitieron rehabilitar la superficie de rodamiento para ofrecer una circulación más segura y eficiente tanto para automovilistas como para peatones, además de fortalecer la imagen urbana en beneficio de comerciantes, visitantes y de quienes transitan diariamente por esta importante zona del Centro Histórico.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital refrenda el compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de mantener en buenas condiciones el Centro Histórico mediante intervenciones permanentes que contribuyen a la movilidad, la seguridad y la conservación de uno de los espacios más representativos de San Luis Capital.