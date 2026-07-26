Casi 3 mil usuarios fueron atendidos por INTERAPAS en una semana

La atención telefónica, las órdenes de servicio, los ajustes de facturación y el programa Fuga Cero concentraron la mayor demanda ciudadana.

SLP.- Detrás de cada trámite hay una familia que busca una solución. En ese sentido, INTERAPAS brindó 2 mil 920 atenciones a usuarios durante la última semana del mes de julio a través de sus diferentes canales de servicio, para ofrecer una atención más ágil, cercana y eficiente.

Del total de gestiones realizadas, mil 752 correspondieron a órdenes de servicio atendidas de manera presencial, mientras que 704 usuarios fueron atendidos mediante el número telefónico ACUATEL. Asimismo, se atendieron solicitudes del programa Fuga Cero y se brindó atención durante la da de Feria de la Paz y el Domingo de Pilas.

Estas cifras reflejan la alta demanda de servicios que atiende diariamente la dirección Comercial y el esfuerzo por agilizar los procesos mediante la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y la mejora continua en la atención a los usuarios.