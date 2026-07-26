SOLEDAD FORTALECE APOYO SOCIAL CON ENTREGA GRATUITA DE MEDICAMENTOS A GRUPOS VULNERABLES

• A través de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento pone a disposición de las familias medicamentos sin costo, acercando este beneficio a colonias y comunidades rurales para contribuir a su bienestar y economía.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, fortalece el respaldo a las familias con la entrega gratuita de medicamentos para personas que los requieran, gracias a la reciente donación de 60 cajas con tratamientos para diabetes, hipertensión, insulinas, antibióticos, antigripales, medicamentos pediátricos y otros padecimientos, reafirmando el compromiso de mantener un gobierno cercano a las necesidades de la población, siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Las personas interesadas pueden acceder a este beneficio de manera gratuita al presentar su receta médica en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicadas en calle Aldama número 101, en Cabecera Municipal; además, este apoyo también se acerca directamente a las comunidades mediante las mesas de atención ciudadana, que se realizan tres veces por semana en localidades rurales y una vez por semana en colonias del municipio, facilitando el acceso a servicios y apoyos para quienes más lo necesitan.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Ofelia Ortega Samaniego, destacó que la respuesta de la población ha sido muy positiva, especialmente en las comunidades más alejadas. «Gracias a esta importante donación podemos apoyar de manera gratuita a las familias que requieren medicamentos, siempre presentando su receta médica, nuestro objetivo es acercar estos beneficios a quienes más los necesitan y continuar llevando atención directa a cada rincón del municipio», expresó.

Durante esta semana, las mesas de atención visitaron las colonias La Lomita, San José y La Constancia, mientras que la próxima recorrerán las comunidades de Tinaja y Enrique Estrada; además de la entrega de medicamentos, estos espacios ofrecen diversos apoyos sociales durante la semana y los fines de semana, fortaleciendo la cercanía con las familias y consolidando el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para que los beneficios municipales lleguen a todas y todos.