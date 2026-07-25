AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD FORTALECE LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS CON LA REHABILITACIÓN DE 230 LUMINARIAS

• El Gobierno Municipal atiende reportes ciudadanos de alumbrado público con acciones de reconexión, reparación de circuitos e instalación de reflectores en todas las colonias del municipio.

Con la atención directa a los reportes ciudadanos, la Dirección de Servicios Municipales de Soledad de Graciano Sánchez, a través del departamento de Alumbrado Público, realizó durante la última semana, trabajos de rehabilitación, reconexión, reparación de circuitos e instalación de reflectores en más de 230 luminarias de distintas colonias, comunidades y calles del municipio, como parte de las acciones permanentes para mantener espacios públicos mejor iluminados y brindar mayor seguridad a las familias, y siguiendo la directriz y el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de mantener servicios públicos eficientes y cercanos a la población.

Entre las zonas atendidas se encuentran Cabecera Municipal, con trabajos de reconexión y reparación de lámparas en las calles 16 de Septiembre, Corregidora, Hidalgo, Negrete, privada Matamoros y privada Ponciano Arriaga; Rinconada La Lomita, donde se restableció el funcionamiento de luminarias; San Felipe, con atención en vialidades y unidades recreativas; Hogares Populares Pavón, con labores de reconexión y reacomodo de infraestructura en el Parque Lineal; San Francisco de Asís, donde se rehabilitaron circuitos completos para poner en operación decenas de lámparas; así como La Virgen, Privada del Refugio, Real Providencia, Ciudad Real, Santa Teresa, colonia Wenceslao B. Juárez y San Antonio, donde se realizaron trabajos de reconexión de luminarias, líneas y circuitos eléctricos.

También se atendieron puntos como avenida Valentín Amador, Plaza Principal, colonia Pavón, con acciones en la Plaza de la Gruta, y avenida de Las Haciendas, donde se realizaron trabajos para restablecer el servicio de alumbrado; además de Comunidad Estación Techa, Villa de Santa Lucía, Rinconada del Palmar, colonia 21 de Marzo, Rivas Guillén Sur y Fraccionamiento El Morro, con reparación, activación y recuperación de lámparas para mejorar las condiciones de iluminación en calles, espacios públicos y zonas de convivencia.

Además, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento y mejora del alumbrado público en colonias como San Lorenzo, donde se rehabilitaron luminarias en el parque y avenida Bellavista; Bugambilias, con reconexión de lámparas en calles Teotihuacán y sus alrededores; Comunidad El Huizache, con la instalación de reflectores para fortalecer la iluminación durante sus actividades comunitarias; Cactus, con atención a reportes en vialidades.

En Los Fresnos, se trabajó en la colocación de reflectores en la cancha La Polvosa; Primero de Mayo, con la reconexión de lámparas en las calles 10 de Mayo y 13 de Septiembre; Benito Juárez, con instalación de bajadas y reparación de luminarias; así como UPA, Rancho Blanco, colonia El Refugio, Puerta Real y avenida San Rafael, con trabajos de reconexión, rehabilitación de líneas eléctricas y recuperación del funcionamiento de luminarias para mejorar la iluminación y seguridad de sus habitantes.

Estas acciones permitieron recuperar puntos de luz en calles, áreas deportivas, espacios recreativos y zonas de convivencia, fortaleciendo entornos más seguros para las familias soledenses y dando respuesta puntual a los reportes ciudadanos a través de un Gobierno Municipal cercano que escucha y atiende. El Ayuntamiento de Soledad mantiene un trabajo permanente para garantizar servicios públicos de calidad y avanzar en el cambio que transforma, con acciones que impulsan el bienestar de las colonias y comunidades.