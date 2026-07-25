GOBIERNO DEL ESTADO AVANZA EN ÚLTIMO TRAMO CARRETERO HUASTECO

* La rehabilitación de Octlamecayo–El Potrero beneficiará a más de 10 mil habitantes y mejorará la movilidad entre 25 localidades de la Huasteca.

El Gobierno del Estado avanza en la rehabilitación del camino Octlamecayo–El Potrero, en San Martín Chalchicuautla, obra que beneficiará a más de 10 mil habitantes y mejorará la conectividad de comunidades de la región Huasteca.

El director general de la Junta Estatal de Caminos (JEC), José Francisco Reyes Novelo, informó que los trabajos abarcan un tramo de tres kilómetros y permitirán concluir la atención integral del circuito Providencia–Chalpulhuacanito, que comunica a 25 localidades de San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale.

Las labores incluyen terracerías, bacheo superficial, colocación de carpeta asfáltica, señalamiento vial y dispositivos de seguridad, lo que permitirá contar con traslados más ágiles y una circulación segura para habitantes, transportistas y prestadores de servicios.

La nueva infraestructura facilitará el acceso a centros educativos, unidades médicas, comercios y actividades productivas, además de atender el rezago carretero que durante años enfrentaron las comunidades de esta zona.