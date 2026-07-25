SAN LUIS POTOSÍ MANTIENE TENDENCIA A LA BAJA EN PERSONAS NO LOCALIZADAS O DESAPARICIONES

* La entidad permanece fuera de los estados con mayor acumulación histórica y activa de casos, de acuerdo con información de la Red Lupa.

El Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene una política de atención cercana a las familias de personas desaparecidas o no localizadas. La Secretaría General de Gobierno (SGG), mediante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), trabaja coordinadamente con colectivos y organizaciones civiles para dar continuidad a las acciones de localización.

De acuerdo con información de la Red Lupa, el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas concentran la mayor acumulación histórica y activa de casos de personas desaparecidas. San Luis Potosí permanece fuera de este grupo y mantiene una tendencia descendente.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Ángel Méndez Montes, informó que se realizó una reunión de trabajo con integrantes del colectivo Voz y Dignidad, con quienes se acordó mantener una agenda de diálogo abierto y atención directa a familiares.

Explicó que la coordinación permite mejorar los procesos de búsqueda, compartir información y atender las necesidades de las familias con sensibilidad, respeto y transparencia. La prioridad estatal es avanzar en la localización de personas y garantizar acompañamiento durante cada diligencia.